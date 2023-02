Biden al Congresso | Stati Uniti forti | l’economia avanza «Finiamo il lavoro iniziato»

Lo ha ribadito il presidente americano nel suo discorso sullo stato dell'Unione davanti al, definendo la 'brutale aggressione russa' un 'test per gli anni a venire, per gli Usa, per il mondo'. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius è giunto ieri a Kiev. Il Cremlino ...L'America deve fronteggiare la crisi climatica, che è una "minaccia esistenziale": lo ha detto il presidente Usa Joenel suo discorso sullo stato dell'Unione davanti al. "Abbiamo un obbligo, non verso noi stessi ma verso i nostri figli e i nostri nipoti, di farvi fronte, e sono fiero di vedere che l'...

Gli Stati Uniti agiranno ogni volta che "la Cina minaccia la nostra sovranità": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell'Unione davanti al Congresso, riferendosi alla ...Washington (Usa), 8 feb. (LaPresse) - La famiglia di Tyre Nichols, il ragazzo morto il mese scorso dopo essere stato duramente picchiato dalla polizia a ...