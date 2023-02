Biathlon | Tommaso Giacomel | “Iniziare i Mondiali con un podio a squadre è fantastico!”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un grande inizio per l’Italia nei2023 dia Oberhof, in Germania. Nella staffetta mixed gli azzurri hanno conquistato l’argento, rivaleggiando fino alla fine con la fortissima Norvegia, che ha vinto il titolo iridato con 11?6 di margine sui nostri portacolori. Ilè stato completato dalla Francia, distanziata di 55?9, usando 9 ricariche. Una prestazione consistente per i nostri portacolori (6 ricariche utilizzate) che hanno saputo interpretare molto bene le varie fasi della prova. In particolare,, chiamato a chiudere la staffetta, ha messo in mostra grandi doti sia nelle serie di tiro che sugli sci, dovendosi arrendere solo alla classe di un campione come Johannes Boe, abilissimo nell’ultimo giro a scappare. Resta però la bontà del risultato della selezione del ...

