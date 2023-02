Biathlon | mondiali Oberhof | Italia argento in staffetta mista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), 8 feb. (Adnkronos) - L'conquista la medaglia d'nellaaidiad. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel hanno aperto isulla pista tedesca di, con un grande risultato. Il quartetto azzurro era già stato capace di salire sul podio nel corso di questa stagione in Coppa del mondo a Pokljuka. L'oro è andato alla Norvegia grazie ad un ultimo giro fenomenale di Johannes Bø. Bronzo alla Francia con quasi un minuto di ritardo.

Quattro ottime frazioni di Lisa Vittozzi (0+1), Dorothea Wierer (0+1), Didier Bionaz (0+3) e Tommaso Giacomel (0+1) regalano la prima medaglia dei Campionati Mondiali di ...