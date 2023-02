Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 | Italia splendido argento nella staffetta mista | oro Norvegia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Strepitosa medaglia d’dell’aididi. Gli azzurri fanno sempre gara di testa con Vittozzi, Wierer, Bionaz e Giacomel, tutti e quattro fanno il massimo e consentono al team di festeggiare una medaglia insperata ma meritata. Soltanto la, complice l’alieno Boe nell’ultimo cambio, riesce a far meglio di noi ed è oro, bronzo alla Francia. Ottima Lisa Vittozzi in apertura: l’azzurra sbaglia solo una volta in piedi, mentre a terra compie percorso netto, e sugli sci è protagonista di una buona prestazione. E’ così che al cambio con Dorothea Wierer l’, partita col bib 2, è seconda alle spalle soltanto della Francia. ...

14.43 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Oberhof e benvenuti alla diretta scritta della staffetta mista 4x6km aidi. Italia col bib 2, schierati Vittozzi, Wierer, Bionaz e ...L'attesa è finita. A Oberhof si parte con i2023 di, gara in programma da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio che metterà ben 12 titoli in palio. Per la decima volta consecutiva sarà la staffetta mista A Oberhof si parte con ...

I Mondiali 2023 di biathlon saranno in programma ad Oberhof, in Germania, da mercoledì 8 a domenica 19. Dodici i titoli in palio: prima settimana di gare con staffetta mista, sprint e pursuit, nella s ...