Biathlon | Mondiali 2023 | le pagelle di oggi Azzurri superlativi | Laegreid uomo chiave per l’oro norvegese

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I Campionatidisi sono aperti a Oberhof con la staffetta mista, che ha visto il trionfo in rimonta della Norvegia davanti all’Italia e alla Francia. Ai piedi del podio in quarta posizione la sorprendente Austria, mentre le grandi deluse di giornata sono sicuramente la Svezia (nona) e la Germania padrona di casa.STAFFETTA MISTAOBERHOFLisa Vittozzi, 9: si conferma una grandissima specialista al lancio, tenendo testa ad una scatenata Julia Simon (autrice di un poligono in piedi clamoroso) con una frazione estremamente solida e rifilando distacchi importanti ad avversarie dirette per l’Italia come Hanna Oeberg, Tandrevold e Voigt. Sensazioni molto positive nel tiro a terra e nell’ultimo giro. Dorothea Wierer, ...