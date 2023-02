Biathlon | Lisa Vittozzi | “Era importante rompere il ghiaccio | buone sensazioni ma non sono ancora al 100%”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’Italia parte con il piede giusto a Oberhof e porta a casa una splendida medaglia d’argento nella staffetta mista che apre il programma dei Mondiali di2023. Eguagliato il miglior risultato della storia per il movimento azzurro in questo format a livello iridato (arrivò un secondo posto anche ad Anterselva 2020) al termine di una prestazione corale davvero notevole. La medaglia d’oro è andata alla grande favorita della vigilia, la Norvegia di Johannes Boe, che ha avuto la meglio su Tommaso Giacomel solo all’ultimo giro della quarta frazione tagliando il traguardo con un margine di 11?6. Terzo gradino del podio per la Francia, staccata di 55?9 dalla testa, mentre hanno deluso sicuramente Germania e Svezia. “Iniziare il programma con la staffetta mista dove sappiamo di avere ottime chance è difficile, però è stata una gara divertente, abbiamo spinto bene sugli ...