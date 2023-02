Biathlon | IBU Junior Cup Haanja 2023 | nelle sprint odierne Nicolò Betemps 13° e Sara Scattolo 21ma

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Oggi è scattata la terza tappa della IBUCup 2022-di: ad, in Estonia, la10 km maschile vede il successo del francese Theo Guiraud Poillot, con13°, mentre la7.5 km femminile va alla tedesca Johanna Puff, con. Nella7.5 km femminile successo della tedesca Johanna Puff in 22’13?8 (1 errore) davanti alla francese Leonie Jeannier, seconda a 3?7 (1 errore), ed all’austriaca Anna Andexer, terza a 12?2 (1 errore). In casa Italia la migliore èa 1’54?6 (4 errori), poi Gaia Brunello, 23ma a 1’57?9 (3 errori), Fabiana Carpella, 26ma a 2’05?2 ...

È ancora una volta dominio norvegese nel. La 10 km di Obertilliach - prova valida per laCup - va infatti a Vebjørn Sørum, che batte il connazionale Endre Strømsheim e inverte il risultato della gara di giovedì, sempre in ...

