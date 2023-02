Biathlon | Didier Bionaz | “Una grandissima emozione | la spinta giusta per le prossime gare”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un eccellente inizio per l’Italia nei Mondiali 2023 dia Oberhof, in Germania. Nella staffetta mixed gli azzurri hanno conquistato l’argento, rivaleggiando fino alla fine con la fortissima Norvegia, che ha vinto il titolo iridato con 11?6 di margine sui nostri portacolori. Il podio è stato completato dalla Francia, distanziata di 55?9, usando 9 ricariche. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer,e Tommaso Giacomel hanno messo in mostra consistenza e qualità, dovendosi arrendere solo ai fortissimi norvegesi, trascinati da un grande Johannes Boe che come velocità sugli sci stretti ha fatto la differenza rispetto alla concorrenza. In un quadro del genere,ha fatto vedere dei miglioramenti nella gestione dello sforzo, sfruttando le ricariche quando era il caso di farlo e soprattutto esprimendo il ...