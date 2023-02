Biancorossi impegnati domenica pomeriggio al PalabancaSport con Allianz Milano Continua la prevendita dei biglietti per le gare casalinghe con Milano e con Montpellier

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Piacenza 08.02.2023 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata12 febbraio 2023 (ore 15.30) al PalabancaSport per affrontare l’nella gara valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca. Sfida numero nove quella in arrivo contro la formazione milanese. Sono otto i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Play Off 5° Posto. Il bilancio è a favore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha vinto cinque gare mentrese ne è aggiudicata tre: sei volte le due squadre si sono affrontate in regular season con quattro vittorie per ie due per i meneghini, due volte nei Play Off 5° Posto con una vittoria per parte. Nella gara di andata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto al ...