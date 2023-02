Beppe Vessicchio ha un occhio nero | incidente a Sanremo Fedez | «Ecco cosa gli è successo»

Ma, quando si parla di Sanremo, non si può fare a meno di pensare a, lo storico direttore d'orchestra del Festival che però non sarà presente in questa edizione. A modo suo però ...Il direttore d'orchestra è finito, per sbaglio, sopra una vetrata provocandosi un bel livido sul ...

Occhio nero per Beppe Vessicchio, non vede la vetrata e ci sbatte in pieno Today.it

Fedez e Vessicchio insieme a Sanremo 2023 ci regalano un sogno Cosmopolitan

Beppe Vessicchio urta contro la porta di vetro e si procura un livido sul viso, il racconto di Fedez Fanpage.it

Festival di Sanremo 2023: perché Beppe Vessicchio non ci sarà Napolike.it

Beppe Vessicchio ospite da Rudy e Laura: “Ecco chi vincerà Sanremo 2023” Radio Deejay

Beppe Vessicchio nella villa di Fedez a Sanremo si è procurato un livido sul viso: ha sbattuto contro una porta di vetro, il video racconto del ...Beppe Vessicchio con un occhio nero. Fedez nelle sue storie mostra il maestro tumefatto sotto l'occhio ma rassicura subito i followers spiegando quello ...