(Di mercoledì 8 febbraio 2023) "I dati del nostro Osservatorio ci confortano: nell'ultima settimana in Italia non vi è stato il temuto impatto del nuovo embargo petrolifero sui prodotti russi; anzi, si è registrata una...

Lo ha detto in un comunicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, al termine del tavolo carburanti al Ministero con le organizzazioni del settore. . 8 febbraio 2023Quanto al servito, invece, siamo a 2,014 euro al litro per lae 2,028 euro al litro per il ...tavolo di confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy tra il ministro Adolfoe le ...

Benzina: Urso, leggera e costante flessione dei prezzi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Benzina: Urso, leggera e costante flessione dei prezzi - Economia Agenzia ANSA

Benzina: Urso, leggera e costante flessione dei prezzi La Prealpina

Benzina: Urso, leggera e costante flessione dei prezzi l'Adige

Benzina: Urso, leggera e costante flessione dei prezzi Alto Adige

Mentre il ministro Urso incontra i rappresentanti del settore carburanti e tranquillizza tutti sui prezzi, Salvini rilancia: “Se si sale sopra ..."I dati del nostro Osservatorio ci confortano: nell'ultima settimana in Italia non vi è stato il temuto impatto del nuovo embargo petrolifero sui prodotti russi; anzi, si è registrata una costante leg ...