Benzina | colpo di scena | prezzi stravolti | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)dei carburanti in calo, petrolio sostanzialmente stabile sia in Europa sia negli Stati Uniti. Chi pensava all'ennesimo sconquasso sui mercati dell'energia, dopo l'embargo ai prodotti petroliferi russi raffinati, scattato domenica scorsa, ha sbagliato di grosso. Per ora Putin sta perdendo di brutto la guerra dell'energia. Mentre l'Europa si avvia a chiudere l'inverno con gli stoccaggi di metano pieni al 57%, la premier Giorgia Meloni ha annunciato al termine della cabina di regia sul piano Repower Ue, che da Bruxelles arriverà un contributo decisivo «alla realizzazione del Piano Mattei al fine di consolidare il processo di diversificazione delle forniture verso una totale eliminazione del gas russo e per far diventare l'Italia hub energetico del Mediterraneo per tutta l'Europa». Non è un caso se ieri il gas ha chiuso sul Ttf di Amsterdam a 57,36 euro al ...