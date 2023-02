Benigni | sermone retorico sulla Costituzione Capezzone | che brutta Rai Veneziani | che esagerazione

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Chela Rai dove Robertofa il suo comiziettoper mandare il messaggio che nessuna riforma è possibile rispetto a un testo “sacro”. Lo dice Daniele, uno dei pochi a criticare le vagonate di retorica che la prima serata di Sanremo ci ha regalato. “Il comizietto di(che ora parla ispirato di libertà, ma fu muto in epoca di lockdown-discriminazioni-greenpass), le inquadrature (spiace dirlo: da tv nordcoreana) per il Presidente, il messaggino subliminale antiriforme. CheRai. Voltare pagina presto”. Questo il tweet di. Un sentimento che di sicuro molti altri italiani hanno provato. Mentre stamane i giornali progressisti usano toni lirici per pennellare il quadretto edificante: ...

In udienza privata il Santo Padre ha ricevuto il noto attore italiano Roberto. Un cordiale benvenuto a tutti voi da Felipe Herrera - Espaliat e bentrovati a questa edizione del notiziario in ...

