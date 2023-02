Beautiful anticipazioni 13-18 Febbraio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 13A casa di Brooke e Ridge, come ogni anno in occasione del giorno del Ringraziamento, tutti si riuniscono e spendono parole di ringraziamento gli uni per gli altri. Gli unici a non essere stati invitati sono Sheila e Deacon, che in una stanza d’hotel pranzano con il minibar. L'articolo proviene da MediaTurkey.