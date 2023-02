(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Avanti tutta verso unadaaldel. Per poi decidere, da li' in avanti, in base all'evoluzione dell'economia. La rotta della Bce verso almeno un altro ...

La rotta dellaverso almeno un altro rialzo e' delineata, e a facilitarla, e' lo scampato pericolo -e la disoccupazione ai minimi record. 8 febbraio 2023La rotta dellaverso almeno un altro rialzo è delineata, e a facilitarla, è lo scampato pericolo -e la disoccupazione ai minimi record. Una situazione che rispecchia quella degli Usa, ...

Bce: recessione piu' lontana, nuova stretta da mezzo punto al costo del denaro a marzo - Mondo Agenzia ANSA

Bce: recessione più lontana, nuova stretta a marzo Agenzia ANSA

Bce: recessione piu' lontana, nuova stretta da mezzo punto al costo del denaro a marzo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bce: Villeroy, quest'anno eviteremo la recessione Agenzia ANSA

Bce: Villeroy, quest'anno eviteremo la recessione - Ultima Ora Agenzia ANSA

Gli esperti di Vontobel sono prudenti per il prosieguo dell'anno – Ma i mercati finanziari avrebbero già scontato le mosse delle banche centrali ...Avanti tutta verso una nuova stretta da mezzo punto al costo del denaro a marzo. Per poi decidere, da lì in avanti, in base all'evoluzione dell'economia. La rotta della Bce verso almeno un altro rialz ...