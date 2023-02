Bayern Monaco | Voller sul caso Neuer | «Ci sono state discussioni»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Le parole di Rudi, nuovo direttore sportivo del, sulriguardane Manuel. I dettagli Rudi, nuovo direttore sportivo del, ha parlato della situazione legata a Manuel. PAROLE – «Certo, è il nostro capitano, anche se al momento c’è qualche discussione per quello che è successo nelle ultime settimane. Posso immaginare che la dirigenza, conosco tutti personalmente, si riunirà a breve e cercherà di riprendere il controllo della situazione.ottimista, il clima tornerà a essere sereno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole di Rudi Voller, nuovo direttore sportivo del, sul caso riguardane Manuel Neuer. I dettagli Rudi Voller, nuovo direttore sportivo del, ha parlato della situazione legata a Manuel Neuer. PAROLE - "Certo, è il nostro ...Calciomercato Inter, il: 'Proposta allettante per Pavard'Il profilo è ovviamente quello di Benjamin Pavard, difensore delche sarebbe perfetto per la difesa dell'Inter. Si tratta ...

Donnarumma, che gaffe social: esulta per il Bayern Monaco come De Ligt... Tuttosport

Bayern Monaco, Salihamidzic: 'Riscatto Cancelo Cifra difficile da immaginare...' Calciomercato.com

Bayern Monaco, caos Neuer: il nuovo capitano sarà Kimmich Sportitalia

VIDEO/ Sky – Rottura fra il Bayern Monaco e Neuer fcinter1908

Bayern, Heiner: “Neuer incomprensibile atteggiamento ma nessuna risoluzione contratto” ItaSportPress

Clamoroso retroscena svelato dal direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic che ha confermato, anche se indirettamente il forte interesse dell’Inter per Benjamin Pavard. Il difensore fra ...Il club londinese, non pago dei milioni spesi a gennaio, insiste per l'arrivo di un altro attaccante già nel mirino dell'Inter ...