Bayern Monaco | uno il grande obiettivo per l'attacco | gioca in Premier League

Commenta per primo Ilha un solo obiettivo per rinforzare il suo attacco in estate: Harry Kane. L'inglese, in scadenza col Tottenham nel 2024, piace tanto a Nagelsmann: per i bavaresi sarebbe il perfetto ...Si ferma ai play - off la corsa dell'Inter in Youth League. La formazione di Christian Chivu, che aveva chiuso la fase a gironi al secondo posto dietro al, ha perso lo spareggio contro gli ucraini del Ruh Lviv . Nella sfida giocata a Stalowa Wola, in Polonia, sono risultati decisivi i calci di rigore dopo l '1 - 1 nei tempi regolamentari ...

Bayern Monaco, Salihamidzic: 'Riscatto Cancelo Cifra difficile da immaginare...' Calciomercato.com

Bayern Monaco, un giocatore ha assunto un cantante d'opera: il motivo può sembrare assurdo Corriere dello Sport

Donnarumma, che gaffe social: esulta per il Bayern Monaco come De Ligt... Tuttosport

Bayern Monaco, caos Neuer: il nuovo capitano sarà Kimmich Sportitalia

VIDEO/ Sky – Rottura fra il Bayern Monaco e Neuer fcinter1908

MONACO DI BAVIERA - Il difensore francese del Bayern Monaco, Dayot Upamecano, ha risolto un problema che lo attanagliava da diverso tempo. Il 24enne centrale difensivo, arrivato nell'estate 2021 a Mon ...Il terzino destro approdato in rossoblu solo poche settimana fa compie 20 anni Giorno di ricorrenza in casa rossoblù. L’8 febbraio del 2003 nasceva a Monaco di Baviera, Nick Salihamidzic terzino del C ...