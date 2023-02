“Basta | non torno indietro” | Oriana Marzoli rivela la sua decisione definitiva

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ladi. La coinquilina confrontandosi con Matteo Diamante hato la suada diverse settimane vive numerosi alti e bassi col coinquilino Daniele Dal Moro. Il loro legame si è stretto sempre di più, nonostante gli innumerevoli screzi vissuti in Casa. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Daniele ha rivisto la sua ex fidanzata Martina Nasoni che però ha varcato la porta rossa della Casa più famosa d’Italia come ospite per diverse settimane. Dopo l’ingresso di Martina,e Daniele sono nuovamente distanti. Leggi anche –> Sanremo 2023, Amadeus: dal successo della prima serata al caso Blanco Le dichiarazioni Ladella gieffina… Nelle ...