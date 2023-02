Bassino | ' La prima vittoria in superG proprio qui ai Mondiali | è incredibile!'

"Lavittoria in superG proprio qui ai Mondiali, è incredibile!". Martaè senza parole dopo il trionfo in superG che regala il secondo oro all'Italia in questi Mondiali di Courchevel e ...Sono su di giri, è bellissimo " il commento a caldo dia Raisport " E' la miavittoria in superG, ho solo pensato a sciare come so. Avevo bene in testa il tracciato ed ho cercato di ...

Marta Bassino prima nel superG dei mondiali di sci alpino a Méribel Quotidiano Piemontese

Bassino oro in SuperG ai Mondiali di sci: "Fatto qualcosa di incredibile" Sky Sport

Marta Bassino ha vinto la medaglia d’oro nel supergigante ai Mondiali di sci Il Post

Sci, ancora un oro per l'Italia ai Mondiali: Marta Bassino vince il suo ... Open

Marta Bassino campionessa del mondo in Super G, rivivi la gioia dei ... Eurosport IT

I Mondiali 2023 di sci alpino continuano a tingersi d’azzurro anche oggi, mercoledì 8 febbraio: a Meribel (Francia) il super-G femminile ha visto la vittoria di Marta Bassino, prima in 1’2806… Leggi ...I Mondiali 2023 di sci alpino continuano a tingersi d’azzurro anche oggi, mercoledì 8 febbraio: a Meribel (Francia) il super-G femminile ha visto la vittoria di Marta Bassino, prima in 1’2806… Leggi ...