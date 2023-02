Bassino conquista l' oro nel SuperG mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) MERIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Secondo oro per l'Italsci femminile ai Mondiali di sci alpino francesi. Dopo la vittoria di Federica Brignone nella gara inaugurale, la combinata, arriva il trionfo di Martanel: sulle nevi di Meribel, la quasi 27enne piemontese si aggiudica la gara con il crono di 1'28?06, precedendo sul podio iridato la statunitense Mikaela Shiffrin, argento con un ritardo di 11 centesimi, e l'austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, bronzo a pari merito a 0?33. “Sono contenta e felice, devo ancora realizzare bene. Sono su di giri, è bellissimo – il commento a caldo dia Raisport – E' la mia prima vittoria in, ho solo pensato a sciare come so. Avevo bene in testa il tracciato ed ho cercato di spingere in ogni curva. Sono felice per me stessa ma anche ...