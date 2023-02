Basket | Serie A | Neven Spahija è il nuovo allenatore della Reyer Venezia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La, dopo la separazione da Walter De Raffaele, ha un: il croato. La società lagunare l’ha reso noto con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, nel quale ha presentato la decennale carriera del coach classe 1962. Eccolo di seguito: L’Umanacomunica checroato nato a Sebenico il 6 novembre 1962, è ilhead coachprima squadra maschile. Coach, che ha guidato nella passata stagione il Saski Baskonia nel campionato spagnolo e in Eurolega, si aggregherà al team orogranata nella giornata di giovedì. Questa sera, in Eurocup contro i lituani del Lietkabelis, l’head coach ...

Adesso è ufficiale: Neven Spahija, 60 anni, croato di Sebenico, è il nuovo allenatore di Venezia, dopo l'esonero di Walter De Raffaele al termine della gara casalinga persa contro Brindisi. Verrà ...La squadra locale è costituita in gran parte da ex atleti della pallacanestro Saluzzo, alcuni con trascorsi anche inC (come Ghiglione e Ballatore) e finora ha perso in un'unica circostanza. I ...

UFFICIALE LBA - Marcus Lee nuovo lungo della Pallacanestro Reggiana Pianetabasket.com

Basket Venezia, scelto il nuovo tecnico: è il croato Spahija La Gazzetta dello Sport

Basket Serie A, contro Ankara sconfitta di misura. Schiaffo di Jones a Lockett, Molin: "Stupito della reazione, ma cose ... il Dolomiti

Serie A basket, risultati e classifica: Tezenis virtualmente retrocessa TG Gialloblu

Basket, Serie A: Olimpia e Virtus restano in vetta, sorride anche Tortona - Sportmediaset Sport Mediaset

La Reyer Venezia, dopo la separazione da Walter De Raffaele, ha un nuovo allenatore: il croato Neven Spahija. La società lagunare l’ha reso noto con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, ne ...Dopo quella di Brindisi, anche la trasferta di Pesaro si è rivelata infelice per la UNAHOTELS Reggio Emilia, squadra che, nella diciottesima giornata della Serie A UnipolSai 2022/23, ha incassato la ...