Basket | Nba | Jokic trascina Denver al successo su Minnesota

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), 8 feb. - (Adnkronos) - Facilecasalingo per(38-17) che domina 146-112 contro iTimberwolves (29-28). Basta un quarto per raccontare la clamorosa stagione dei Nuggets finora, straripanti controe avanti 49-19 dopo 12 minuti in un match che non è mai iniziato, conquistato senza affanno dalla miglior squadra della Western Conference contro un avversario che non va oltre i 19 punti di Anthony Edwards (anche lui in campo soltanto per 21 minuti, poi tenuto a riposo in una partita in cui i T'Wolves non sono mai stati realmente in corsa). A quel punto a Nikolabasta mezza partita per raccogliere la 19/a tripla doppia stagionale - coincise con altrettante vittorie di- da 20 punti, 16 assist e 12 rimbalzi (seconda volta ...