Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) New York, 8 feb. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Brooklyn Nets-Phoenix Suns 112-116; Orlando Magic-New York Knicks 98-102; New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks 116-107; Memphis Grizzlies-Chicago Bulls 104-89; Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 146-112; Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 130-133.

I Nuggets hanno giocato unoffensivo bellissimo e molto efficace (44 assist di squadra), illuminato dal talento di Michael Porter Jr., finalmente continuo con 30 punti, 19 dei quali nel 1° ...Lo stesso ex cestista si è poi unito in campo a James, chiaramente emozionato, e al commissarioAdam Silver, dopo lo storico canestro. Anche la madre, la moglie e i figli della stella dei Lakers ...

Il basket ha un nuovo Re, LeBron James miglior realizzatore della storia dell'Nba AGI - Agenzia Italia

LeBron James supera Kareem Abdul-Jabbar e fa il record di punti segnati in Nba la Repubblica

Basket: James nella leggenda Nba, è il miglior realizzatore di sempre, superato Jabbar Affaritaliani.it

Nba: Golden State senza Curry batte Oklahoma Agenzia ANSA

Basket: Nba, buona la prima senza Curry per Golden State, Thunder battuti 141-114 Affaritaliani.it

NBA - Entrato ufficialmente nella Lega il 23 giugno del 2003 con la numero 1 assoluta del Draft per i Cleveland Cavaliers, LeBron James è diventato il miglior m ...Ultimi giorni di mercato nella NBA con i Milwaukee Bucks a caccia di rinforzi per il finale di stagione. Secondo l'insider Marc Stein, la franchigia ha parlato con i New ...