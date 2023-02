Basket | James | ' un onore superare Jabbar | grazie ai fedeli tifosi dei Lakers'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Los Angeles, 8 feb. -(Adnkronos) - Il canestro che tutto il mondo aspetta arriva a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto della sfida trae Thunder, e arriva con un tiro in sospensione, cadendo all'indietro. Gli arbitri fermano subito la gara, LeBron alza le braccia al cielo, e i festeggiamenti hanno inizio. Poi spunta il microfono, e con Adam Silver e Kareem Abdul-al suo fianco arrivano anche le prime parole - quelle pronunciate sul campo - da LeBron come nuovo miglior marcatore all-time in NBA. Che non sono banali. Ringrazia "idei" per primi, ma poi ha subito un pensiero per Kareem Abdul-, che gli ha appena consegnato il pallone della partita: "Essere qui al suo cospetto stasera per me è un: chiedo a tutti voi di ...