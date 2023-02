(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Mancano poco più di 24 ore all’impegno settimanale dellain. I, infatti,no alla Segafredo Arena ildi coach Jasikevicius (inizio del match previsto alle ore 20:30) nel ventiquattresimo turno della regular season 2022-prima di concentrarsi nuovamente sul Campionato e soprattutto sulla Final Eight di Coppa Italia della settimana prossima, dove i bolognesi incroceranno l’Umana Reyer Venezia nei quarti di finale. Le V-nere hanno già sconfitto i catalani nella sfida di andata disputata al Palau Blaugrana (75-83), e vorranno sicuramente concedere il bis di fronte al proprio pubblico. Gli emiliani si presentano alla partita di domani sera forti di due successi consecutivi maturati la settimana scorsa contro Stella ...

Coach Spahija, che ha guidato nella passata stagione il Saski Baskonia nel campionato spagnolo e in, si aggregherà al team orogranata nella giornata di giovedì. Questa sera, in Eurocup ...I due erano stati avvistati insieme per la prima volta lo scorso 20 gennaio al Forum di Assago, dove avevano visto insieme la partita dell'ditra l'Olimpia Milano e il Lyon - ...

Euroleague conferma: rinviate le tre partite in Turchia Sportando

EUROLEGA, IL PROGRAMMA DELLA 24° GIORNATA – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA ... Bologna Basket

Basket, Eurolega: ufficiale il rinvio di Fenerbahce-Milano Tuttosport

Basket, Eurolega 2023: la Virtus Bologna ospita la corazzata Barcellona. I bianconeri vogliono replicare il successo dell’andata ed agganciare la zona play-off OA Sport

Pronostici basket: quote Eurolega 8-10 febbraio 2023 bwin News Italia

Il 60enne coach croato prende il posto di De Raffaele VENEZIA (ITALPRESS) - Sarà Neven Spahija a raccogliere il testimone da Walter De Raffaele ...Nembo Kid Antonello Riva è stato intervistato da Leggo circa la stagione di LBA. «Credo di sì», ha detto Riva rispondendo alla domanda se la ...