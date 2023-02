Basket | EuroCup 2023 | Trento ancora sconfitta in casa | Ankara la spunta nel finale

Trento perde in casa contro Turk Telecom 72 - 80 nella 14ª giornata di2022/2023. Sesta sconfitta in fila nella manifestazione per la squadra di Molin che resta in penultima posizione nella classifica del suo girone con sole 2 vittorie e 12 sconfitte. Turk ...Utd - Leeds United- EUROLEAGUE 20:00 Berlin - Olympiacos18:00 Lietkabelis - Venezia 18:00 Bursaspor - Bourg 18:00 SC Prometei - Cedevita Olimpija Visualizza- ...

Basket, EuroCup 2023: Trento sconfitta ancora in casa OA Sport

Sky Sport – basket: “EuroCup” – Regular Season: tredicesima giornata (7-8 febbraio 2023) Sportando

Basket EuroCup, Trento sogna, ma non è abbastanza. Ankara torna vittoriosa. La CRONACA il Dolomiti

Dolomiti Energia Trentino – Turk Telekom Ankara: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Today.it

LIVE EuroCup - Aquila Trento vs Turk Telekom Ankara, la diretta 3° quarto 25' Pianetabasket.com

Ancora una sconfitta per la Dolomiti Energia Trento nella quattordicesima giornata di EuroCup. La squadra di Lele Molin è stata battuta dai turchi del Turk Telekom Ankara per 80-72 al termine di una p ...Torna l'EuroCup per l'Aquila Trento (2-11), che riceve alla BLM Group Arena il Turk Telekom Ankara (9-4), squadra che occupa il secondo posto in classifica nel gruppo B, per la ...