Basket | Eurocup 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via martedì 11 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci, si contenderanno il trofeo che lo scorso anno è stato vinto dalla Virtus Bologna. Di seguito, quindi, tutti ie ledella nuova edizione di, dai gironi fino alla finale. REGOLAMENTOGIRONIGRUPPO A Prometey Slobozhanske 9V-4P Joventut Badalona 9V-5P Mincidelice JL ...

Trento perde in casa contro Turk Telecom 72 - 80 nella 14ª giornata di2022/2023. Sesta sconfitta in fila nella manifestazione per la squadra di Molin che resta in penultima posizione nella classifica del suo girone con sole 2 vittorie e 12 sconfitte. Turk ...Utd - Leeds United- EUROLEAGUE 20:00 Berlin - Olympiacos18:00 Lietkabelis - Venezia 18:00 Bursaspor - Bourg 18:00 SC Prometei - Cedevita Olimpija Visualizza- ...

Basket, EuroCup 2023: Trento ancora sconfitta in casa, Ankara la spunta nel finale OA Sport

Sky Sport – basket: “EuroCup” – Regular Season: tredicesima giornata (7-8 febbraio 2023) Sportando

Basket EuroCup, Trento sogna, ma non è abbastanza. Ankara torna vittoriosa. La CRONACA il Dolomiti

Dolomiti Energia Trentino – Turk Telekom Ankara: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Today.it

LIVE EuroCup - Aquila Trento vs Turk Telekom Ankara, la diretta 3° quarto 25' Pianetabasket.com

Ancora una sconfitta per la Dolomiti Energia Trento nella quattordicesima giornata di EuroCup. La squadra di Lele Molin è stata battuta dai turchi del Turk Telekom Ankara per 80-72 al termine di una p ...Torna l'EuroCup per l'Aquila Trento (2-11), che riceve alla BLM Group Arena il Turk Telekom Ankara (9-4), squadra che occupa il secondo posto in classifica nel gruppo B, per la ...