Qualcosa è cambiato, ma a casala filosofia è sempre la stessa. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore :...Federico, difensore del Lecce, si racconta a La Gazzetta dello Sport tra sogni e obiettivi da raggiungere Federico, difensore del Lecce, si racconta a La Gazzetta dello Sport tra sogni e obiettivi da raggiungere. Le sue dichiarazioni: "Per me non è cambiato niente nella testa. Sono sempre il solito, ...

Baschirotto il gladiatore: “Segno col Lecce e sogno l’azzurro. E lavoro ancora di più” La Gazzetta dello Sport

LIVE! SERIE D/H – Risultati 22ª giornata, classifica e prossimo turno SalentoSport

Baroni si gode 'il gladiatore' Baschirotto e un Colombo 'alla Van Basten'. Le pagelle di Napoli - Lecce Leccenews24

Caressa: "Baschirotto è un gladiatore, un idolo: voglio la sua maglia ... Pianetalecce

Le Pagelle Dei Giallorossi:Baschirotto è Stato Un Gladiatore ... Corriere Salentino

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, si racconta a La Gazzetta dello Sport tra sogni e obiettivi da raggiungere Federico Baschirotto, difensore del Lecce, si racconta a La Gazzetta dello Sport t ...Falcone 6: sui gol della Salernitana non ha responsabilità, mentre in un paio di occasioni risponde da par suo alle sollecitazioni della Salernitana, ...