Barbara d’Urso in versione tassista | bigama… un classico della risata!

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Possiamo finalmente annunciare che Barbaratorna a teatro dopo 15 anni con la famosissima ed esilarante commedia TAXI A DUE PIAZZE. Il testo che è stato riscritto per l’occasione da Ray Cooney in chiave femminile debutterà in prima assoluta in Italia al Teatro Nazionale di Milano il 14 febbraio e sarà poi in tournée nelle principali città italiane. Protagonista assoluta e direttrice Artisticacommedia, la straordinaria Barbarache è riuscita a coniugare i suoi i futuri impegni teatrali con tutti gli impegni Mediaset. Da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dal 1984, anno d’esordio di “Taxi a due piazze” di Ray Cooney, unatutta al femminile non c’era mai stata. La commedia, che in Italia è tra le più rappresentate con un’edizione storicaditta Dorelli, ...