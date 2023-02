Balneari | verso proroga di 1 anno messa a gara concessioni

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ladi undelladelle. Dovrebbe essere infatti approvato, secondo quanto si apprende, l'emendamento di Forza Italia in materia che andrebbe a ...

la proroga di un anno della messa a gara delle concessioni. Dovrebbe essere infatti approvato, secondo quanto si apprende, l'emendamento di Forza Italia in materia che andrebbe a ...I tempi di chiusura dell'esame del Dl milleproroghe dipenderanno però dalle modalità di presentazione del testo sui: un nuovo emendamento del Governo implicherebbe la necessità di un termine ...

Concessioni balneari, verso la proroga di un anno della messa a gara Il Sole 24 ORE

Concessioni balneari, verso un'intesa nella maggioranza - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Concessioni balneari verso proroga di un anno per mappatura e ... Mondo Balneare

Milleproroghe, ok delle Commissioni all'emendamento che amplia la tregua fiscale per i Comuni. Verso intesa sui balneari - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Milleproroghe, balneari assenti dai primi emendamenti del governo Mondo Balneare

Verso la proroga di un anno della messa a gara delle concessioni balneari. Dovrebbe essere infatti approvato, secondo quanto si apprende, l'emendamento di Forza Italia in materia che andrebbe a integr ...Si sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la dichiarazione di 'non adesione' da parte dei Comuni per lo stralcio previsto dalla legge di Bilancio ...