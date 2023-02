(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Più, fino a luglio, per l'esercizio della delega prevista dal ddl concorrenza sulladelle concessioni e divieto di procedere a bandi in attesa dei decreti attuativi suldella ...

E' quanto prevede l'emendamento messo a punto daial decreto Milleproroghe in discussione in commissione Affari Costituzionali e Bilancio al Senato. L'emendamento potrà essere subemendato, ...Tecnici al lavoro I tecnici sono al lavoro con iper definire il nuovo testo. Gli altri ...del Dl milleproroghe dipenderanno però dalle modalità di presentazione del testo sui: un ...

Balneari: relatori, più tempo per la mappatura, non riordino - Ultima Ora Agenzia ANSA

Balneari: relatori, più tempo per la mappatura, non il riordino - Economia Agenzia ANSA

Balneari: relatori, più tempo per la mappatura, non riordino La Prealpina

Balneari: relatori, più tempo per la mappatura, non riordino Giornale di Brescia

Balneari: relatori, più tempo per la mappatura, non riordino Alto Adige

Via libera dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato all'emendamento del Governo al Dl milleproroghe che amplia il campo di applicazione delle norme della legge di Bilancio sulla ...Più tempo, fino a luglio, per l'esercizio della delega prevista dal ddl concorrenza sulla mappatura delle concessioni e divieto di procedere a bandi in attesa dei decreti attuativi sul riordino della ...