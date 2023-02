Bali | arrestato latitante della ' ndrangheta | Antonio Strangio era ricercato dal 2016

E' finita la fuga di Antonio Strangio, 32 anni, di San Luca in Aspromonte, latitante di 'ndrangheta ricercato dal 2016. La polizia locale lo haall'aeroporto di, in Indonesia. Colpito da un avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo, Strangio era ricercato per produzione e traffico di droga con ...Antonio Strangio, 'ndranghetista e latitante dal 2016 è statoall' aeroporto di. Il 34enne, legato alla omonima 'ndrina di San Luca e nota anche come 'Janchi', era ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del ...

Antonio Strangio, ‘ndranghetista e latitante dal 2016 è stato arrestato all'aeroporto di Bali. Era ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso, nel ...Dopo l'arresto di Edgardo Greco, con Strangio sono 42 i latitanti arrestati in tutto il mondo in poco meno di tre anni dall’avvio del Progetto 'I Can' ...