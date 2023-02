Azrael | Samara Weaving ricoperta di sangue nella prima immagine dell' horror

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)e ferite accompagnanodal film, in cui interpreta una vittima sacrificale in fuga. Non sembra passarsela benissimodi, in cui compare completamentedie con ferite non indifferenti a segnarle il viso. L'attrice è mostrata infatti nel bel mezzo di una foresta in fiamme e sembra decisamente scampata a un'avventura poco piacevole, come intuibile anche soltanto dalle prime indicazioni di trama per il film.è uno dei nomi di punta del nuovo ...