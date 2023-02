AXA Italia e WeWorld | un nuovo passo per il reinserimento lavorativo di donne in difficoltà grazie alla collaborazione con Randstad Italia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – – A quasi un anno dall’apertura nel quartiere Corvetto di Milano del“Spazio Donna”, realizzato daOnlusal sostegno di AXAper contribuire fattivamente a un miglioramento delle condizioni sociali femminili nell’ambito del benessere personale, famigliare e professionale, ha preso il via una nuova iniziativa concreta per leospiti. – Con il supporto di, sono stati avviati ieri i primi colloqui individuali finalizzati aldi 40, in prevalenza quarantenni, con profili eterogenei anche a livello professionale. – Al cuore del progetto, un percorso concreto che, a partire ...

...energetica sulla curva dei prezzi si registra una persistente inflazione di fondo (in, per ... Intanto, ricorda un'analisi diIm, è difficile aspettarsi una 'stretta senza recessione' perché l'...Il Gruppo assicurativopresenta Protezione Salute Per Sempre, la nuova polizza saluteAssicurazioni a vita intera che protegge il cliente per tutta la vita, anche quando raggiungerà un'età avanzata nel ...

