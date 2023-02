Avviso meteo | giovedì allerta rossa sulla Sicilia | è il grado più pericoloso

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un vero e proprio uragano mediterraneo si è formato a ridosso delle nostre regioni meridionali dove provocherà piogge forti, nubifragi, vento di burrasca e neve a bassa quota. Chiuse gli istituti scolastici di Catania, Siracusa e Messina.codice rosso: cosa prevedeL'è la più temuta e pericolosa. E’ undi elevata criticità diramata dalla Protezione civile in caso di situazioni estreme che possono essere pericolose per la pubblica incolumità. Sono previste piene fluviali, rotture degli argini ed estesi allagamenti. Per l'eccezionalità degli eventisi possono verificare danni a edifici e centri abitati, rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali della segnaletica, danni alle colture agricole e agli insediamenti industriali. In caso di ...

, le previsioni: una forte ondata di maltempo sta per investire il Sud, in particolare la Sicilia e Calabria . Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare undi allertarossa per forte maltempo su settori della Sicilia e undi allertaarancione e gialla su parte della Calabria per la giornata di giovedì 9 febbraio. In molti comuni ...Visto l'del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per il rischioidrogeologico e idraulico n. 23039 del 08/02/2023 prot. 05394 in cui nella zona H, dove è compreso il territorio ...

