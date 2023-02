Avventure in Africa di Gianni Celati – Universale Economica Feltrinelli – Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Oggi ospitiamo laindiin collaborazione con l’autrice Daniela Carletti – La sconfitta del tempo, che ringrazio tantissimo per la sua disponibilità. Trama: Questo libro mi ricorda la parte iniziale di Caro diario di Nanni Moretti. Là un uomo d’estate girava in Vespa per Roma deserta, e questo dava I’emozione di veder scorrere le immagini delle strade, le facciate delle case, il grande silenzio quotidiano, come se vedessimo e ascoltassimo tutto per la prima volta. Ininc’è la stessa emozione di veder scorrere le immagini della vita, come in un primo sguardo trasognato del mattino che riscatta tutte le esperienze di viaggio, sia quelle immaginate che quelle vissute. Come quello di Nanni Moretti anche ...