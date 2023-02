Avevano trasformato la più antica stazione ferroviaria italiana in un parcheggio abusivo Intervengono i carabinieri

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Idel Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, gruppo intersezionale per la tutela penale dei beni culturali, hanno posto in esecuzione il decreto di sequestro preventivo dell’di Napoli denominata Bayard, luogo di partenza della prima ferrovia d’Italia, la Napoli – Portici inaugurata nel 1834. Il sequestro – disposto dal Giudice per le indagini preliminari che ha condiviso la prospettazione del Pubblico Ministero in ordine alla sussistenza dei reati di invasione di terreni ed edifici (art.633 cp ) omissione di lavori in edifici che minacciano rovina (art.677 cp) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito dei beni culturali (517 duodedecies cp ) 733 cp (danneggiamento al patrimonio ...