- continua sotto - Lo ha detto ilOscar Vesevo, imputato dinanzi al tribunale di Napoli Nord inper la scomparsa di una pen drive dal covo di via Mascagni a Casapesenna (Caserta) in ...Un omicidio curato in ogni minimo dettaglio, compreso quello simbolico, come lo sfregio di usare una pistola rubata a unper ucciderne un altro.è la memoria storica della polizia ...

Aversa, poliziotto eroe salva coppietta di fidanzati da rapinatore armato Teleclubitalia.it

Giovani rapinati mentre sono appartati in auto. Poliziotto salva ... CasertaCE

Aversa, campo di calcetto rubato: Polizia Locale individua i ... PUPIA

La pen drive scomparsa del boss Zagaria. Poliziotto in aula: "Mai ... PUPIA

Aversa, rapina all'ufficio postale: sottratte migliaia di euro. Caccia ai banditi ilmattino.it

AVERSA – Il quarantacinquenne di Trentola Ducenta, Giuliano Iuliano, è stato arrestato ieri, a seguito dell’intervento di un poliziotto del Posto Fisso di Casapesenna, mentre si trovava fuori servizio ..."Non ho preso alcuna pen drive dal covo di Michele Zagaria, durante le operazioni di cattura sono stato tutto il tempo nel corridoio a scavare per trovare il ...