Avengers | Secret Wars | Marvel ha intenzione di dividere il film in due parti?

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Secondo alcune indiscrezioni,potrebbe decidere diin dueilaumentando isuglia tre. Secondo alcune recenti indiscrezioni, lastarebbe ragionando sulin due, il nuovosui Vendicatori che dovrebbe chiudere la Fase 6 delCinematic Universe. Questi cambiamenti potrebbero addirittura far estendere la Multiverse Saga anche alla successiva Fase 7, lasciando che questa copra le Fasi dalla 4 alla 7. Tuttavia, il rumor chiarisce che la fonte non è "sicura" di questo dettaglio. Per quanto riguarda iin arrivo prima di: ...

Quali saranno le conseguenze a lungo termine per il Marvel Cinematic Universe dopo la miniserie Secret Invasion