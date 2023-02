Auto sbanda e finisce contro un albero | morto il conducente

... entrambi collaboratori dell'Università di Genova, sono stati premiati, rispettivamente, per le loro attività nella […] Cronaca Imperia e provincia A10,e finisce contro guardrail: ...Agganciata al pick - up dei pompieri con delle funi , l', che non ha riportato danni importanti, é stata infine recuperata. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti.

Auto sbanda sulla Statale del Passo di Giovo e si ribalta La Voce di Bolzano

Auto sbanda e sbatte su vetture parcheggiate: ferite due ragazze LA NAZIONE

Roma, automobilista 89enne ha un malore alla guida, sbanda e muore in ospedale Canale Dieci

Sbanda con l'auto e finisce contro il muro di una casa ABMreport

Rocca Priora | Auto sbanda e finisce fuori strada: le due donne a ... ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...ROCCA PRIORA (cronaca) - Il Carabiniere intervenuto è in servizio presso la stazione di Monte Compatri ilmamilio.it Singolare incidente questa mattina su Viale Oberdan a Rocca Priora, la strada che ..