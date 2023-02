Auto elettriche - Il paradosso Italia | giù le vendite | su le colonnine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Quando si parla di mobilità elettrica, l'è ormai considerata una sorta di anomalia nel panorama europeo: l'anno scorso, il nostro Paese è stato l'unico a registrare un calo delle immatricolazioni dia batteria (con un -26,9% e 49.179 unità) e una contrazione della quota di mercato dal 7% al 4,3%. Eppure, da altri dati emerge un vero e proprioperchè, al declino delle, fa da contraltare una forte accelerazione nell'installazione di stazioni di ricarica. Nel suo ultimo rapporto Motus-E parla, infatti, di una crescita a "ritmo da record" nel 2022, grazie a 10.748 nuovi punti, di cui 3.996 solo nel quarto trimestre. La rete. Secondo l'associazione, si tratta del miglior risultato mai registrato in, che può contare su una rete (al 31 dicembre 2022) di 36.772 punti di ...

