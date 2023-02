ATP Montpellier 2023 | Sinner accede ai quarti senza giocare Fils elimina Bautista Agut | avanzano agli ottavi Davidovich Fokina e Ruusuvuori

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si è conclusa da poco un’altra giornata dell’Open Sud de France. Sul cemento indoor di, in Francia, si sono giocati oggi quattro incontri (un ottavo di finale e tre partita di primo turno), mentre la quinta sfida precedentemente in programma per questo mercoledì è stata decisa a tavolino a causa di un ritiro. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. L’ungherese Marton Fucsovics alza bandiera bianca prima di entrare in campo a causa di un problema al piede e a ringraziare è l’azzurro Jannik(testa di serie n.2), checosì direttamente aineanche un punto (al primo turno l’altoatesino ha infatti usufruito di un bye). Per approdare in semifinale, l’italiano classe 2001 dovrà ora battere il vincente del match ...

L'altoatesino approfitta del ritiro di Marton Fucsovics per guadagnarsi il pass per i quarti, dove sfiderà il vincente della partita fra Lorenzo Sonego e il serbo Filip ...

