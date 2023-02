ATP Cordoba 2023 | segnali di ripresa per Garin | Delbonis elimina Tabilo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il secondo giorno del torneo ATP disi è concluso con la delusione di Andrea Vavassori, che non è riuscito a dire la sua contro il rientrante Guido Pella, ma in precedenza sono state disputate altre quattro partite valide per il primo turno. Svetta certamente il successo di Federico, che si prende lo scalpo di Alejandro, finalista lo scorso anno. Partita combattutissima, per cui ci sono volute poco più di tre ore ed un tie-break chiuso sull’8-6 per scriverne la conclusione. Per il numero 131 al mondo sarà ora derby con Francisco Cerundolo. L’Argentina esulta anche con Federico Coria, seppur con qualche patema d’animo. Il numero 6 del seeding ci mette un’ora e venti per prendere le misure di Thiago Monteiro, che dopo la prima frazione vinta al tie-break perde lucidità e si fa rimontare. Il brasiliano vince solo ...