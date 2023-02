Atp Cordoba 2023 | programma e orari mercoledì 8 febbraio con Cecchinato e Darderi

Leggi su sportface

Prosegue l'Atp 250 di, con la quinta giornata di. Il vedrà impegnati due azzurri domani sul Campo Centrale, Marco e Luciano. L'inizio dei match è previsto per le ore 18.30 italiane, 14.30 locali. Ecco il di domani: CAMPO CENTRALE: Ore 18.30: Joao Sousa vs Tomas Martin Etcheverry Non prima delle 20.00: Facundo Bagnis vs Marco Non prima delle 22.30: Hugo Dellien vs Pedro Cachin A seguire: Sebastian Baez vs Luciano CAMPO 1: Dopo il doppio iniziale delle 18.30: Tomas Barrios Vera vs Bernabe Zapata Mirallas