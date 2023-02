Atletica | World Indoor Tour | Tentoglou vola a 8 40 | Tsegay fallisce il record del mondo | Kambundji doma i 60

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A Torun (Polonia) è andata in scena la Copernicus Cup, terza tappa del(livello gold) dileggera. Un paio di lampi hanno illuminato la serata. 60 METRI (FEMMINILE) – Mujingadomina la super sfida contro la polacca Ewa Swoboda e la statunitense Kayla White. La svizzera giganteggia in 7.06 contro il 7.11 della padrona di casa e il 7.13 dell’americana. SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Il greco Miltiadisconferma tutto il suo talento eaddirittura a 8.40 metri. Si tratta della miglior prestazione mondiale stagionale firmata dal Campione Olimpico, che trova un guizzo davvero di lusso. Battuti nettamente lo svedese Thobias Montler (8.17) e il cubano Maykel Masso (7.84). 800 METRI (FEMMINILE) – La britannica Keely Hodgkinson ...