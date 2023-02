Atletica | Claudio Stecchi continua a crescere | 5 72 e poi gli assalti al record italiano indoor

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ha tentato per tre volte l’assalto aldi salto con l’asta detenuto dal suo maestro Giuseppe Gibilisco, ma purtroppo i 5.82 metri (suo personale all’aperto) si sono rivelati invalicabili per il toscano. Alla Orlen Cup di Torun (Polonia), terza tappa del WorldTour (livello gold) dileggera, l’azzurro è giunto fino a 5.72 con un perfetto percorso netto e poi è andato a caccia del minimo per gli Europei(Istanbul, dal 2 al 5 marzo). Il 31enne ha siglato il proprio primato stagionale, migliorando di un paio di centimetri il 5.70 timbrato sabato pomeriggio a Lodz. Nuova iniezione di fiducia per il nostro portacolori, ottavo ai Mondiali 2019 e poi uscito alle Olimpiadi di Tokyo 2020 senza misura, ...

Stecchi , nel salto con l'asta, e Simone Barontini, sugli 800 metri. Tra i grandi dell'mondiale, da segnalare la presenza, tra gli altri, dell'etiope Gudaf Tsegay , che andrà a ...Nuovo appuntamento a Torun per l'indoor: questa volta l'occasione è quella della Copernicus Cup, valida come terza tappa Gold del World Indoor Tour. PerStecchi è l'occasione di confermarsi in ripresa su ottimi ...

Sulla pedana dell'asta Claudio Stecchi vola a 5,72 e continua a salire in questa stagione. Si dimostra sempre più competitivo il fiorentino delle Fiamme Gialle, a segno alla prima prova dopo un ...