(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Continua in Polonia, a, il meeting Gold del World Indoor Tour. 5,72 per Claudioche continua arsi in questa stagione. 3 tentativi anche per il 5,82, con cui avrebbe eguagliato il record italiano indoor del suo coach Giuseppe Gibilisco, oltre che il personale all’aperto, e raggiunto lo standard per gli Europei in sala di Istanbul. Purtroppo, nulla di fatto. Sinegli 800 metri Simone, al quinto posto con il tempo di 1:47.42. Per il 24enne delle Fiamme Azzurre un progresso di nove centesimi sul personale indoor, diventando il settimo italiano di sempre, e di mezzo secondo abbondante rispetto all’esordio stagionale (1:48.09 a Manchester). SportFace.

... Claudio Stecchi , nel salto con l'asta, e Simone, sugli 800 metri. Tra i grandi dell'mondiale, da segnalare la presenza, tra gli altri, dell'etiope Gudaf Tsegay , che andrà a ...Nuovo appuntamento a Torun per l'indoor: questa volta l'occasione è quella della Copernicus Cup, valida come terza tappa ... Tra gli azzurri, al via anche l'ottocentista Simone

Atletica: Barontini si migliora a Torun, 5.72 per Stecchi nell'asta SPORTFACE.IT

LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2023 in DIRETTA: Stecchi sale a 5.72 nell'asta, Barontini fa il personale negli 800! OA Sport

Barontini a casa, torna a correre al Palaindoor il Resto del Carlino

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Atletica, World Indoor Tour: Stecchi e Barontini a Torun, Tsegay a caccia del record del mondo OA Sport

Continua in Polonia, a Torun, il meeting Gold del World Indoor Tour. 5,72 per Claudio Stecchi che continua a migliorarsi in questa stagione.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07 Fuori Broeders e Koppelaar che non riescono a saltare 5.87. 20.05 Obiena ce la fa a 5.87! Bravissimo il filippino. 20.02 Solo errori finora a 5.87. 19.5 ...