Atalanta | maledizione Coppa Italia | anche la Primavera fuori ai quarti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A otto giorni di distanza dalla prima squadra,l’saluta ladi categoria con una sconfitta esterna per 1-0: è la Fiorentina a costringere all’eliminazione la squadra di Marco Fioretto. Nella partita disputata in Toscana sono sempre stati i padroni di casa a controllare il gioco, tranne che per alcuni frangenti di secondo tempo, nei quali la Dea è riuscita a mostrarsi piuttosto compatta, pur senza mai andare ad impensierire seriamente Martinelli. Dall’altra parte sono invece state decisive le parate di Tommaso Bertini, che in più occasioni, specialmente nel primo tempo, ha evitato il tracollo. Non ha potuto nulla solo al 44?, quando Distefano dopo un doppio dribbling ha trovato l’incrocio con uno splendido tiro dal limite. Laha affrontato ...

