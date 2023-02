Assalto alla Lega? Impensabile decisione dei giudici | che fine fanno i teppisti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Etutti assolti. C'erano le bandiere per terra, un banchetto danneggiato. Ma non solo: c'era anche un agente di polizia strattonato, che s'era buscato qualche spintone, mentre cercava di bloccarne uno. Uno dei dieci ragazzi (sei uomini e quattro donne) che, il 27 febbraio del 2016, in piazza Roberto Malatesta, a Roma, in zona Tor Pignattara, erano stati coinvolti in alcuni disordini attorno a un gazebo della: gli striscioni “Noi con Salvini”, la scritta gie bianca dentro un cerchio blu. Facevano parte dell'area anarco-antagonista della capitale, ossia dei movimenti sociali, avevano tra i venti e i ventinove anni, alcuni di loro poteva vantare (si fa per dire) pure qualche precedente del genere sul groppone. Ma niente. Oggi, anzi: ieri, dopo sette anni, il giudice monocratico Mario Erminio ...

...2 del fumetto preso d', così come Mangano, Molinari e Castelli. Un calore unico condito da emozioni forti. Tutti gli alunni sono stati invitati allo Stadio 'C. Speroni' per assistere...Craxi non accettò mai questa lettura e vide che dietro le tricoteuse che assistevano sferruzzando alle esecuzioni sulla piazza mediatica si celava unsenza precedentidemocrazia italiana:...

Arezzo da Versiliana: parte l'assalto alla C LA NAZIONE

Ladri ritentano l'assalto alla scuola Razzauti: fermati dall'allarme Il Tirreno

Assalto alla Cgil, condannati Toia e Passerini AGI - Agenzia Italia

Assalto alla democrazia Servizio Informazione Religiosa

Brasile, assalto alla democrazia Collettiva.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ieri è esploso il caso relativo alla proposta, a quanto pare presunta, fatta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, di Fratelli d’Italia, di insegnare a sparare a ...