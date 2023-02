Asher-Smith | Pellegrini | Shiffrin | il ciclo impatta sullo sport ma la ricerca è poca

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un fattore di cui si sta parlando in modo più diffuso soltanto nell’ultimo periodo riguarda gli effetti che ilmestruale può avere sulle performanceive. Negli ultimi tempi infatti alcune atlete hanno cominciato a rendere note le loro storie e come ilsia stato talvolta un ostacolo alle prestazioni. La medagliata olimpica britannica Dina, ad esempio, la scorsa estate durante gli Europei di atletica leggera aveva sottolineato come non ci fossero ancora molti studi a riguardo. Non si può dire che la situazione si sia evoluta ma se non altro sta maturando via via una maggiore consapevolezza. Dina: “Se ilriguardasse gli uomini, avremmo milioni di modi diversi per combatterlo” Dina ...

Da tenere d'occhio la gara dei 60 femminili , visto che sulla linea di partenza si presenteranno la britannica Dina, la svizzera Mujinga Kambundji e la polacca Ewa Swoboda. Fuoco e ...A proposito di campionesse del mondo ce ne sono due al via dei 60 metri: l'inglese Dina, amante dell'Italia e laureata in storia, oro nei 200 a Doha, sfiderà la svizzera Mujijnga ...

Atletica, scatta il World Indoor Tour. Mihambo, Asher-Smith e Braz guidano il parterre a Karlsruhe OA Sport

Riparte la grande stagione dell'atletica. Su Sky Sport il Meeting di Karlsruhe Sky Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Record italiani di Pietro Arese e Sintayehu Vissa nel miglio indoor Correre.it

Paid AdvertisementTufts juniors Thomas Hershewe and Asher Smith won the Best Student Paper Award, given out yearly by the New England Chapter of the American Association for Public Opinion Research, ...Spread This NewsBy lbbonline.com Kalvadour Peterson – more widely known as KLVDR was engrossed in music, art and culture as long as he can remember. Moving between Zimbabwe and England, and soaking up ...